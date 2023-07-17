$90.12-0.06101.20+0.52

Restate: В Екатеринбурге на треть рухнули цены на аренду частных домов

На территории Екатеринбурга более чем на 30% упали цены на дачи, коттеджи и дома в коттеджных поселках. Об этом информирует портал URA.RU со ссылкой на сайт Restate, который обнародовал динамику цен на недвижимость.

В Екатеринбурге упали цены на аренду частных домов
© FBM.ru

По данным издания, с 29 июня по 13 июля текущего года в Екатеринбурге снизились цены на аренду частных домов на 31,2%. Таки образом, за дачу либо коттедж за один месяц нужно платить 51 000 рублей, а предыдущий показатель достигал 66 900 рублей.

В материале указано, что средняя стоимость объекта подорожала на 0,75% — с 7,125 млн до 7,178 млн рублей.

Теперь в Екатеринбурге можно купить земельный участок с размером в 100 квадратных метров за 216 000 рублей. Буквально в конце июня такая квадратура участка обходилась покупателям в 222 000 рублей.