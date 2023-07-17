В Екатеринбурге упали цены на аренду частных домов

На территории Екатеринбурга более чем на 30% упали цены на дачи, коттеджи и дома в коттеджных поселках. Об этом информирует портал URA.RU со ссылкой на сайт Restate, который обнародовал динамику цен на недвижимость.

© FBM.ru

По данным издания, с 29 июня по 13 июля текущего года в Екатеринбурге снизились цены на аренду частных домов на 31,2%. Таки образом, за дачу либо коттедж за один месяц нужно платить 51 000 рублей, а предыдущий показатель достигал 66 900 рублей.

В материале указано, что средняя стоимость объекта подорожала на 0,75% — с 7,125 млн до 7,178 млн рублей.