Россияне назвали размер квартиры мечты

Большинство россиян мечтают о квартире или доме площадью не менее 100 квадратных метров. Размер жилья мечты граждане назвали в опросе онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

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В исследовании приняли участи более 1,5 тысячи жителей всех регионов России. 22 процента из них считают идеальной площадью 90-100 и более 100 «квадратов». Еще 11 процентов хотели бы иметь 70-80 «квадратов», а девять процентов — 30-40. Остальные респонденты назвали другой метраж.

61 процент россиян недовольны размером своего жилья, однако сделать перепланировку для расширения пространства готовы только 19 процентов. 37 процентов респондентов объяснили отказ от перепланировки тем, что смирились с неудобствами. Еще 31 процент утверждают, что такие работы технически невозможны в их квартире или доме. 10 процентов не имеют достаточно средств для переделки жилья, столько же не готовы терпеть связанные с ремонтом неудобства. Восемь процентов не знают, как узаконить перепланировку, а четыре процента не могут найти на нее время.

34 процента респондентов с квартирами хотели бы иметь большую кухню, по 28 процентов — второй санузел и кладовую. Еще 14 процентам не хватает дополнительной комнаты, 11 процентам — второго балкона, пяти процентам — гостиной. Владельцам домов чаще всего не хватает сауны или бани (24 процента), погреба, хозяйственных построек и камина (по 17 процентов), второго этажа (16 процентов), системы хранения (15 процентов), чердака и теплого пола (по 12 процентов), а также теплого санузла (девять процентов).