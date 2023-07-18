Спрос на «вторичку» в Москве стал рекордным

В июне 2023 года спрос на вторичное жиле в Москве стал рекордным за все время наблюдений. Об этом говорится в отчете Росреестра, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Всего за месяц на рынке «вторички» было зарегистрировано 15,74 тысячи сделок — максимальный показатель для первого месяца лета за 15 лет ведения статистики. Результат на 10,3 процента превысил показатель мая и на 89,4 процента — результат июня 2022 года.

Эксперты отмечают, что показатель второго квартала текущего года в целом на 35,7 процента больше, чем в аналогичный период 2022-го. Всего в январе-июне 2023 года на вторичном рынке Москвы зарегистрировали 78,12 тысяч сделок — на 15,1 процента больше показателя того же периода прошлого года.