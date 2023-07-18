Жилье в Турции за год подорожало на 45%

Жилье в Турции с мая 2022 года подорожало на 45% в реальном выражении. Соответствующие данные во вторник обнародовал Центробанк Турции.

Информация о динамике изменения цен представлена по состоянию на конец мая 2023 года. Индекс стоимости жилья вырос на 3,6% по сравнению с апрелем и на 103,6% в номинальном выражении по сравнению с маем 2022 года.

Квадратный метр жилья в среднем по Турции стоит около $1 144. Для Стамбула эта цифра составляет $1 747, для Анкары - $856, для Измира - около $1 315.

При этом наибольший рост индекса отмечается в северных провинциях Зонгулдак, Карабюк и Бартын - 135% в реальном выражении. В северо-западных регионах Эдирне, Кыркларели и Текирдаг рост составил 125,5%, а в северо-восточных Агры, Ардахане, Карсе и Ыгдыре - 120,8%.