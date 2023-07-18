Хуснуллин допустил исчерпание лимита господдержки льготной ипотеки
Лимит средств из бюджета на субсидирование ставки по льготной ипотеке на новостройки может закончиться в 2023 году, однако правительство РФ не намерено приостанавливать программу. Об этом сообщил во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы сегодня с министром финансов РФ утром это очень подробно обсудили. Мы видим, что в этом году нам скорее всего средств будет не хватать. Нам скорее всего придется добавить объем льготного финансирования", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов по итогам выступления в Совете Федерации.