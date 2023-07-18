В объеме вводимого жилья выросла доля многоквартирных домов
По итогам 2023 года ожидается, что объем введенного в эксплуатацию нового жилья в России составит 103-104 миллионов квадратных метров. Об этом 18 июля заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин после встречи с сенаторами в рамках «Открытого диалога» в палате регионов.
«У нас хорошая новость — по итогам первого полугодия мы построили 52 миллиона квадратных метров жилья», — сообщил он.
При этом вице-премьер сообщил, что в прошлом году строители сдали 103 миллиона жилых квадратных метров.
«Кто следит, тот знает, что основной ввод происходит на второй год. Поэтому в этом году мы будем иметь также 103-104 миллиона квадратных метров введенного в оборот жилья», — заявил Хуснуллин.
Также он отметил, что в общем объеме вводимого жилья на 10 процентов увеличилась доля многоквартирных домов (по сравнению с прошлым годом).
«Это нас радует — очень хороший показатель», — заявил вице-премьер.