Россияне-владельцы жилья в Финляндии обратятся к Ниинистё

Россияне, владеющие недвижимостью в Финляндии, готовят петицию в адрес президента Саули Ниинистё, в которой попросят облегчить для них въезд в страну. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

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Авторы петиции рассказали изданию, что обращение подписали около 750 человек. Петиция будет направлена президенту в ближайшие дни.

С 10 июля 2023 года Финляндия ужесточила ограничения на въезд для россиян, владеющих недвижимостью в стране. Теперь для получения виз собственникам придется доказывать, что они едут в страну из-за работ по техническому обслуживанию или ремонту, которые действительно требуют их присутствия. Таким образом, владение недвижимостью для них перестает быть достаточным основанием для въезда в Финляндию.

В своей петиции российские собственники заверили, что соблюдают финское законодательство.

«Российские владельцы недвижимости, расположенной в Финляндии, являются исключительно миролюбивыми гражданскими лицами, не представляющими опасности для безопасности Финляндии», - подчеркивается в обращении.