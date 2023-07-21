Путин согласился с идеей запустить в Арктике программу льготной ипотеки

Глава российского государства Владимир Путин поддержал предложение распространить программу дальневосточной ипотеки молодым семьям под 2% и на зону российской Арктики. Идею озвучил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

© Michael Runkel http imagebroker.com#search Globallookpress

Сказано, что льготная ипотека будет применима только в отношении нового строящегося жилья на первичном рынке. Она будет предоставляться, как отмечено, по цене Минстроя. Данная программа будет действовать до 2030 года.