Володин: Более 190 законов приняла Госдума для противодействия санкциям, введенным против России
Начиная с февраля 2022 года Госдума приняла 192 закона, которые противодействуют санкциям в отношении России. Об этом в ходе заседания нижней палаты парламента сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Начиная с февраля 2022 года, с начала специальной военной операции, в отношении нашей страны было введено более 16 тыс. санкций. Мы с вами за это время, для того чтобы противодействовать санкциям, приняли 192 федеральных закона», – заявил Володин.
Также он добавил, что совместно с правительством РФ приняли больше 300 мер поддержки граждан и регионов.
«Вместе с правительством более 300 мер поддержки было принято для оказания помощи людям, предприятиям, регионам. Для того чтобы все наши обязательства, социальные стандарты выполнить. И сегодняшнее решение – в части реализации этой политики. При этом к нему относятся нормально представители бизнеса. Они понимают это. И у нас здесь тоже есть консенсус, это крайне важно», – заключил Володин.
Ранее «Известия» сообщали, что 20 июля Канада ввела антироссийские санкции против 39 физических лиц из РФ и 25 юридических лиц. Под них попали банки, сотовые операторы и платежные системы, а также российские певцы, актеры и медийные личности. Также в этот день министерство финансов США расширило список санкций против РФ. В перечень вошли некоторые заводы военно-промышленного комплекса (ВПК) России, научные институты, банки.