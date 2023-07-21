Володин: Более 190 законов приняла Госдума для противодействия санкциям, введенным против России

Начиная с февраля 2022 года Госдума приняла 192 закона, которые противодействуют санкциям в отношении России. Об этом в ходе заседания нижней палаты парламента сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Начиная с февраля 2022 года, с начала специальной военной операции, в отношении нашей страны было введено более 16 тыс. санкций. Мы с вами за это время, для того чтобы противодействовать санкциям, приняли 192 федеральных закона», – заявил Володин.

Также он добавил, что совместно с правительством РФ приняли больше 300 мер поддержки граждан и регионов.

«Вместе с правительством более 300 мер поддержки было принято для оказания помощи людям, предприятиям, регионам. Для того чтобы все наши обязательства, социальные стандарты выполнить. И сегодняшнее решение – в части реализации этой политики. При этом к нему относятся нормально представители бизнеса. Они понимают это. И у нас здесь тоже есть консенсус, это крайне важно», – заключил Володин.