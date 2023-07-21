Требования к собранию жильцов многоквартирных домов намерены ужесточить

Государственная дума на пленарном заседании приняла закон, который предлагает ужесточить требования к собранию собственников многоквартирных домов. Если закон примут, такие собрания разрешает проводить только одному из собственников или представителю управляющей компании, передает ТАСС.
Изменения коснутся Жилищного кодекса Российской Федерации. Предлагается выбрать администратора собрания из числа из числа собственников или представителя управляющей компании. В настоящее время установить личность человека, который принимает от собственников квартир письменные решения, невозможно.
Днем ранее газета «Известия» писала, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, согласно которой государственные жилищные инспекции (ГЖИ) будут обязаны вести реестры протоколов общих собраний собственников жилья, особенно касающихся вопросов капитального ремонта домов.