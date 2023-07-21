Требования к собранию жильцов многоквартирных домов намерены ужесточить

Государственная дума на пленарном заседании приняла закон, который предлагает ужесточить требования к собранию собственников многоквартирных домов. Если закон примут, такие собрания разрешает проводить только одному из собственников или представителю управляющей компании, передает ТАСС.

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Изменения коснутся Жилищного кодекса Российской Федерации. Предлагается выбрать администратора собрания из числа из числа собственников или представителя управляющей компании. В настоящее время установить личность человека, который принимает от собственников квартир письменные решения, невозможно.