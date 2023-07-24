Минстрой не намерен вводить новые меры поддержки из-за повышения ключевой ставки

Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что в связи с повышением ключевой ставки ЦБ РФ новых мер поддержки отрасли не планируется. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что текущая ситуация связана с реализацией уже запущенных проектов, и особых изменений не ожидается.

«Мы находились в режиме, когда ставка была выше в 2022 году. Поэтому <...> мы пока работаем в части ипотечных программ, видим реализацию до 1 июля 2024 года», - сказала он.

Файзуллин также добавил, что у министерства еще есть время, чтобы найти эффективное решение для обеспечения реализации нацпроекта «Жилье и комфортная городская среда».

При этом он добавил, что специалисты Минстроя, ДОМ.РФ и правительства отрабатывают возможные сценарии развития ситуации в строительной отрасли.