Минстрой не намерен вводить новые меры поддержки из-за повышения ключевой ставки
Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что в связи с повышением ключевой ставки ЦБ РФ новых мер поддержки отрасли не планируется. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что текущая ситуация связана с реализацией уже запущенных проектов, и особых изменений не ожидается.
«Мы находились в режиме, когда ставка была выше в 2022 году. Поэтому <...> мы пока работаем в части ипотечных программ, видим реализацию до 1 июля 2024 года», - сказала он.
Файзуллин также добавил, что у министерства еще есть время, чтобы найти эффективное решение для обеспечения реализации нацпроекта «Жилье и комфортная городская среда».
При этом он добавил, что специалисты Минстроя, ДОМ.РФ и правительства отрабатывают возможные сценарии развития ситуации в строительной отрасли.
Напомним, ранее Центробанк поднял ключевую ставку - на 1 п. п., до 8,5%. При этом Банк России не исключил, что в дальнейшем ставка будет поднята еще. Это связано со стабилизацией инфляции в районе 4%.