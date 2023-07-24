В России уточнили способы приватизации объектов культурного наследия

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который уточняет способы приватизации объектов культурного наследия (ОКН) в зависимости от их состояния. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет об ОКН, включенных в соответствующий реестр. Так, объекты в удовлетворительном состоянии будут передаваться в частные руки путем продажи на аукционе с занимаемыми участками. Для ОКН в неудовлетворительном состоянии устанавливаются новые правила: объект будет передан по итогам конкурса и без продажи участка. Задаток для участия в конкурсе составит 20% от стоимости объекта.

При приватизации через конкурс приобретатель одновременно получит в аренду земельный участок под этим объектом. Арендная плата за него составит 1 рубль в год на весь срок выполнения условий конкурса. Исключительное право на приобретение такого участка возникает у собственника находящегося на нем объекта культурного наследия после выполнения условий конкурса.

Покупатель объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, должен будет обеспечить его реставрацию в соответствии со всеми требованиями по охране памятников.

Также закон предусматривает преимущественное право малого и среднего бизнеса на приобретение объектов культурного наследия, которые ими уже арендуются.