В России начало дорожать арендное жилье

На рынке аренды жилья в России наблюдается резкий спрос, из-за чего начали расти цены, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заместителя директора департамента аренды федеральной компании «Этажи» Дарью Хлыстову.

По ее словам, период пикового спроса на аренду квартир в крупных городах, который до начала эпидемии коронавируса длился с середины августа до середины октября, с каждым годом смещается на летние месяцы. Те граждане, которые в прошлые годы столкнулись с дефицитом предложения осенью и резким ростом арендных ставок, выбирают временное жилье раньше, большая часть таких арендаторов — студенты. Как отмечает эксперт, спрос начал расти уже с конца июня.

Из-за сокращения объема доступных предложений будут увеличиваться ставки аренды - как за счет реального роста цен на особо востребованные жилые помещения, так и за счет ухода с рынка наиболее доступных вариантов. В некоторых городах уже сегодня ощущается дефицит доступного предложения. Так, за июнь количество сдаваемых на длительный срок свободных квартир в Москве сократилось на 14%, в Перми на 11%, Санкт-Петербурге на 10%. Хлыстова считает, что на объем предложения влияет возвращение релокантов, а также продажа ранее сдававшихся квартир. Также влияние на рынок аренды квартир оказывает активное развитие внутреннего туризма.