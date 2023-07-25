Эксперты объяснили феномен роста ипотеки в 2023 году

В России существенно выросли темпы продаж жилья в ипотеку — 2023-й обещает побить ипотечные рекорды докризисного 2021 года. Аналитики «Реального времени» объяснили высокую заинтересованность россиян в ипотеке и оценили перспективы отрасли в этом году.

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По данным Центробанка, только в Москве за первые пять месяцев прошлого года было выдано в ипотеку 236 804 млн рублей, но уже в первые месяцы 2023-го — 296 817 млн, что на 25,3% выше прежних показателей. В Московской области зафиксирована динамика 38,6%, в Краснодарском крае — 104,3%, в Ростовской области — 71,8%, а в Тюменской — 71,9%.

«Сумма ипотечных займов за весь 2023 год может превысить 6 трлн рублей и стать максимальным результатом за всю историю выдачи кредитов на жилье», — говорится в статье.

Как считают эксперты, поддержку рынку в первом полугодии оказали льготные программы. По словам экспертов ДОМ.РФ, их доля превысила 95% выдачи на первичном рынке и составила около половины общего объема ипотеки.

Активизация спроса на новостройки вызвала рост предложений от застройщиков. Интерес потенциальных покупателей разогрели и слухи о возможном повышении ставок. Кроме того, сейчас наблюдается рост приобретений, в большей части связанный с ростом курса доллара, отмечают специалисты.