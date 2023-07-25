В Москве зафиксирован спрос на микронедвижимость

Аналитики компании "Метриум" сообщили, что в Москве растет спрос на микронедвижимость, при этом объем предложения такого жилья на рынке сократился. Об этом пишут "Известия".

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Микроапартаменты и микроквартиры набирают популярность как объекты инвестирования для последующей сдачи в аренду. Такие предложения жилья имеют небольшую площадь (до 30 кв. м) и часто продаются в комплексах апартаментов с уже сделанным ремонтом.

На конец первого полугодия 2023 года на рынке микронедвижимости Москвы было 35 проектов, предложение которых составило 1,5 тыс. лотов, преимущественно апартаментов. Объем экспонируемых лотов сократился на 6,5% за полгода и на 33,2% за год. Средневзвешенная цена кв. м такой недвижимости составила 322,2 тыс. рублей, выросла на 2,4% за полгода и на 9,2% за год.