Названы способы купить квартиру без ипотеки

Купить квартиру, не имея на руках достаточной суммы, можно и без оформления ипотеки. Альтернативные способы приобрести жилье назвал россиянам финансовый директор компании Time Development Евгений Платонов, пишет «Федерал Пресс».

По словам эксперта, все большую популярность у покупателей обретают такие инструменты, как трейд-ин, рассрочка и лизинг. Самой распространенной заменой ипотеки Платонов считает рассрочку — такую возможность предоставляют практически во всех строящихся проектах. С начала 2023 года спрос на этот инструмент вырос на 10 процентов, отметил специалист. Эксперт добавил, что рассрочка может быть как беспроцентной, так и с фиксированным процентом на остаток задолженности.

Спрос растет и на трейд-ин — зачет одного объекта недвижимости в счет другого. Одно из основных преимуществ этого способа — сохранение старой стоимости объекта. Кроме того, трейд-ин можно использовать как первоначальный взнос для покупки жилья в рассрочку.