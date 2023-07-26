В Финляндии озвучили позицию по въезду россиян с недвижимостью

Власти Финляндии не планируют упрощать въезд для россиян, у которых есть недвижимость на территории страны. Такой вопрос не стоит на повестке дня, заявила замглавы отдела по вопросам иммиграции МИД страны Катя Луопаярви, пишет Yle.

Дипломат отметила, что на уровне Евросоюза поощряется более строгая визовая политика в отношении россиян.

При этом принятые недавно меры обычно действуют до окончания срока полномочий правительства и при необходимости могут быть пересмотрены, заметила замглавы отдела по вопросам иммиграции МИД Финляндии.

«Правительство и министерство будут следить за последствиями принятых решений. Если есть необходимость, рекомендации всегда можно обновить», — пояснила Луопаярви.

С 10 июля 2023 года Финляндия ужесточила ограничения на въезд для россиян, владеющих недвижимостью в стране. Теперь для получения виз собственникам придется доказывать, что они едут в страну из-за работ по техническому обслуживанию или ремонту, которые действительно требуют их присутствия. Таким образом, владение недвижимостью для них перестает быть достаточным основанием для въезда в Финляндию.