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В Финляндии отреагировали на проблемы въезда россиян-владельцев недвижимости

Власти Финляндии не планируют упрощать въезд для россиян, у которых есть недвижимость на территории страны. Такой вопрос не стоит на повестке дня, заявила замглавы отдела по вопросам иммиграции МИД страны Катя Луопаярви, пишет Yle.

В Финляндии озвучили позицию по въезду россиян с недвижимостью
© РИА Новости

Дипломат отметила, что на уровне Евросоюза поощряется более строгая визовая политика в отношении россиян.

При этом принятые недавно меры обычно действуют до окончания срока полномочий правительства и при необходимости могут быть пересмотрены, заметила замглавы отдела по вопросам иммиграции МИД Финляндии.

«Правительство и министерство будут следить за последствиями принятых решений. Если есть необходимость, рекомендации всегда можно обновить», — пояснила Луопаярви.

С 10 июля 2023 года Финляндия ужесточила ограничения на въезд для россиян, владеющих недвижимостью в стране. Теперь для получения виз собственникам придется доказывать, что они едут в страну из-за работ по техническому обслуживанию или ремонту, которые действительно требуют их присутствия. Таким образом, владение недвижимостью для них перестает быть достаточным основанием для въезда в Финляндию.

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В свою очередь россияне, владеющие недвижимостью в Финляндии, заявили о подготовке петиции в адрес президента Саули Ниинистё с призывом облегчить для них въезд в страну.

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