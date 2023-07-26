Самое доступное арендное жилье в столице зафиксировано в районах Молжаниновский, Бирюлево Западное и Капотня. При этом наиболее высокие цены можно встретить в районе Арбат, Хамовниках и Пресненском, сообщают «Известия» со ссылкой на «Авито Недвижимость».

В компании отметили, что в списке пяти самых дешевых для аренды районов Москвы числятся Молжаниновский (САО, в среднем стоимость аренды составляет 30 тыс. рублей в месяц), Бирюлево Западное (ЮАО, 32 тыс. рублей), Капотня (ЮВАО, 35 тыс. рублей), Некрасовка (ЮВАО, 35 тыс. рублей) и Косино-Ухтомский (ВАО, 37 тыс. рублей).

Аналитики подчеркивают, что средняя цена месячной аренды столичной квартиры в конце июля 2023 года — 50 тыс. рублей. Аренда студий обойдется в среднем в 40 тыс. рублей, «однушка» — в 38 тыс. рублей, «двушка» — в 50 тыс. рублей, «трешка» — в 90 тыс. рублей.

По словам руководителя категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константина Каменева, с начала года спрос на аренду жилья в Москве упал на 2%. За этим последовало снижение цен на объекты.

В районе Арбат и Хамовниках аренда квартиры в среднем обойдется в 250 тыс. рублей в месяц. Снять жилье в Пресненском районе в июле можно за 220 тыс. рублей, в Мещанском — за 200 тыс. рублей, в Тверском и на Якиманке — за 185 тыс. рублей.