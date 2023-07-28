К столичной библиотеке Mos.Hub присоединились более 3 тыс. IT-специалистов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. IT-специалистов зарегистрировались на столичной платформе для совместной разработки программного обеспечения Mos.Hub. Они опубликовали в библиотеке решений более 1,6 тыс. проектов с открытым кодом, сообщается на портале мэра Москвы.

"За два месяца более 3 тыс. человек зарегистрировались на столичной платформе для совместной разработки программного обеспечения Mos.Hub. Это полноценный аналог популярных зарубежных площадок, при этом работа с Mos.Hub бесплатна для отрасли, имеет удобную систему авторизации через Mos ID, а весь код, который в нем размещают разработчики, хранится на защищенных серверах на территории России. Почти 85% проектов- публичные, в их числе, например, библиотеки, курсы, учебные проекты, боты, исходные коды, сборки пакетов, блоги, сайты, программы", - говорится в сообщении.

В ближайшие месяцы для пользователей планируют открыть инструменты автоматической проверки кода на наличие ошибок и уязвимостей. Появятся также дополнительные функции, упрощающие совместную разработку ПО, среди которых зеркалирование внешних репозиториев, автоматизация правил утверждения и слияния кода, а также рейтингование и оценка проектов.