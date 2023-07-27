Спрос россиян на покупку жилья в Египте вырос вдвое

В январе-июне этого года россияне начали массово скупать жилье в Египте — спрос на недвижимость в этой стране вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные портала зарубежной недвижимости Prian.ru.

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Россияне могут купить до 2–3 тыс. объектов недвижимости в этом году, посчитали аналитики портала. Рост спроса россиян на покупку жилья в Египте подтвердили в Tranio.ru. Там отметили увеличении числа подобных заявок на 33% за год.

Интерес к Египту растет в условиях общего снижения инвестиций в зарубежную недвижимость, говорится в статье. По оценке Prian.ru, совокупный объем спроса в первой половине 2023 года снизился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В Tranio зафиксировали спад в 15%.

Главный редактор Prian.ru Филипп Березин объяснил растущий спрос на Египет относительно низкими ценами на недвижимость. Объекты на вторичном рынке в стране сейчас можно найти по €40–50 тыс. В то же время в Турции бюджетные варианты в среднем стоят €100 тыс. Кроме того, получить вид на жительство в Египте можно при покупке недвижимости от $50 тыс., а гражданство — от $300 тыс., страна активно продвигает иммиграционные программы, добавил эксперт. Тем не менее Березин не уверен, что многие россияне планируют переезд в Египет. Коммерческий директор Tranio Елена Милишенкова уточнила, что паспорт страны позволяет пройти проверку в международных банках. Она нужна для открытия или разблокировки счетов, сказала эксперт.