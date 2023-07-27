В Москве выросли продажи элитного жилья

«Оживление на рынке элитных новостроек во втором квартале этого года обусловлено ростом курса валют. Во многом в этом году элитные новостройки стали более привлекательны для покупателей из-за того, что рублевые цены предложения с прошлого лета практически не претерпели существенных изменений, в то время как курс рубля к доллару ослаб в полтора раза», — объяснили в компании.