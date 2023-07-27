Названа средняя цена квартиры премиум-класса в Москве

Центральный административный округ Москвы вновь вышел на первое место по продажам новостроек премиум-класса. По словам экспертов аналитической платформы bnmap.pro, которые ссылаются на данные Росреестра о зарегистрированных сделках, на долю премиальных новостроек в ЦАО приходится 47% проданных площадей в этом сегменте рынка. Второе место занял Западный административный округ с 34%, третье — САО с 11% реализованного объема.

В ЦАО реализуется 17 проектов премиальных жилых комплексов, в ЗАО — девять, в САО — два.

Средний бюджет покупки квартиры премиум-класса в Москве, по предварительным данным, в июне вырос до 89,5 млн рублей, это на 1,3% больше, чем в мае.

Средняя площадь квартир премиум-сегмента в 2023 году снизилась до 96,2 кв. м. В предыдущие годы она превышала 100 кв.м. При этом лидируют по продажам квартиры площадью 60-70 кв.м., говорится в исследовании.