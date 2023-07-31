Аналитики спрогнозировали рост спроса на новостройки

Аналитики ДОМ.РФ прогнозируют смещение ипотечного спроса со вторичного на первичный рынок. Эта тенденция может проявиться уже в августе.

Крупнейшие российские банки в июне предоставили более 160 тыс. ипотечных кредитов на 627 млрд рублей, увеличив выдачу к маю на 6% в количественном выражении и на 9% по сумме и обновив очередной максимум с начала года. Ипотечный портфель топ-20 банков с учетом секьюритизации прибавил 2% и составил 16,4 трлн рублей, говорится в совместном исследовании Аналитического центра ДОМ.РФ и Frank RG.

Эксперты ДОМ.РФ отмечают, что более половины выданных кредитов приходилось на вторичное жилье (84,4 тыс. кредитов), а около трети - на новостройки (45,2 тыс. кредитов). Однако с учетом изменения денежно-кредитной политики и увеличения ставок по ипотеке на готовое жилье ситуация может поменяться уже в августе.

"После повышения ключевой ставки ряд крупных банков уже увеличили ипотечные ставки по рыночным программам в среднем на 0,5 п.п. - до 12-12,5%. При этом ставки по льготным программам, оператором которых выступает ДОМ.РФ, остаются на минимальном уровне, кроме того, лидеры рынка дополнительно снизили их на 0,4-0,7 п.п. На фоне существенной разницы между ставками по рыночным и льготным программам мы ожидаем повышение привлекательности для покупателей сегмента новостроек и некоторого роста доли выдачи ипотечных кредитов в этом сегменте", - сказала руководитель отдела исследований в жилищной сфере Аналитического центра ДОМ.РФ Мария Жолобова.