В России началась волна роста ипотечных ставок, они поднимутся в среднем на 0,5-1%, что снизит процент одобрения кредитов. Об этом URA.RU сообщила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

«Часть банков уже заявила о том, что ставки по стандартным ипотечным программам вырастут на 0,5-1%. Сейчас максимальный рост из уже пересмотренных условий — 0,9%. Основной же рост ожидается в августе. Естественно, крупные банки стараются продлить действие существующих условий, чтобы привлечь максимальное количество клиентов», — сказала Татьяна Решетникова.

По словам эксперта, такой рост ставок скажется на доступности ипотечных кредитов, особенно на вторичном рынке. При изменении ставок с существующих 10,6% до 11,6%, первоначальном взносе 15% и сроке кредитования 30 лет ежемесячный платеж по такой ипотеке вырастет на 8,21%. «Такие изменения не только увеличат долговую нагрузку на будущих покупателей жилья, но и снизят одобряемость таких кредитов», — отметила эксперт.

При этом последние пару недель на рынке недвижимости в России фиксируются рекордные в этом году показатели спроса на оформление ипотечных сделок, по сравнению с прошлым месяцем они выросли на 10%, а относительно июля прошлого года — почти на 70%. «Те, кто только планировал купить квартиру, сейчас значительно ускорились, чтобы успеть оформить ипотеку по старым ставкам. Скорость совершения сделок выросла за последние несколько недель в 1,5-2 раза», — подытожила Решетникова.