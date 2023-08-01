Сочи стал лидером в России по средней стоимости комнат в коммуналках

Сочи занял первое место в России по стоимости комнат в коммунальных квартирах, пишет «Интерфакс» со ссылкой на комментарий пресс-службы федеральной базы недвижимости Restate.ru. С начала года средняя цена за комнату выросла на 1,8 млн рублей, или почти на 40%.

В среднем комната в Сочи сейчас продается за 6,6 млн рублей, оценили аналитики. Существенная часть предложения — небольшие комнаты в бывших общежитиях (10 — 15 кв. м), которые переделаны в студии.

С начала года средняя стоимость комнат выросла в абсолютном большинстве городов-миллионников. В Красноярске она преодолела отметку в 1 млн рублей (плюс 17% с января). Более чем на 10% подрожали комнаты в Омске, Волгограде, Нижнем Новгороде и Перми.

В ряде больших городов цены на комнаты, наоборот, снизились. Среди них — Краснодар (минус 80 тыс. рублей, или 4,4%), Казань (минус 60 тыс. рублей, или 3,2%). В Санкт-Петербурге комнаты подешевели на 100 тыс. рублей, или менее чем на 4%. Там по-прежнему предлагаются самые дорогие комнаты, цена которых достигает 11 млн рублей.

Дешевле всего можно приобрести комнату в Челябинске, следует из статистики компании. С января средняя стоимость объекта там увеличилась на 6,7% — до 640 тыс. рублей, есть также комнаты за 340 тыс.