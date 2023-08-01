Сбер снизит ставки по ипотеке с господдержкой

"С 4 августа 2023 года Сбер улучшит условия по программе субсидирования ипотеки, а также при покупке недвижимости у застройщиков-партнеров - участников проектного финансирования банка. По программе "Господдержка" минимальная процентная ставка снизится на 0,8 п.п. и составит 6%. По "Семейной ипотеке" - на 0,8 п.п. (4%). По "Ипотеке для IT" - на 1 п.п. (3%)", - указано в сообщении.

Согласно информации на сайте Сбера, ставки по основным ипотечным программам пока остались без изменений. Квартиру на вторичном рынке можно приобрести в кредит по ставке от 10,9% годовых, в новостройке - от 10,6%.

С 1 августа банк ВТБ увеличил ставки по ипотеке на 0,9 п.п., минимальная ставка составит 11,6%. При этом условия по госпрограммам, на которые сейчас приходится каждый второй кредит, в банке не изменятся. Так, по ипотеке с господдержкой кредит в ВТБ доступен по ставке от 7,3%, в рамках "семейной" и "IT-ипотеки" - от 4,3% и от 4% соответственно, Дальневосточной ипотеки - от 1,5%.