Собянин рассказал о результатах программы реновации за шесть лет

С начала реализации программы реновации прошло шесть лет. За это время была сформирована градостроительная документация, подобраны территории для строительства более чем 11 миллионов квадратных метров жилья, утвержден перечень расселяемых домов и ориентировочные сроки переезда жильцов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.