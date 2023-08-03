Названо идеальное время для покупки «вторички»

Риелтор пояснил, что в течение двух недель после повышения учетной ставки банки зачастую пересматривают свои ипотечные программы и повышают ставки. Именно поэтому у тех, кто планирует покупать «вторичку» в ипотеку, есть минимальное количество времени на то, чтобы сделать это по старым ставкам. Таким образом, интерес к готовым квартирам после повышения ставки, по мнению Юсова, вырастет на две недели, после чего будет наблюдаться его значительное падение и затем — стагнация. Он добавил, что в соответствии с законом спроса и предложения стоимость жилья будет снижаться, так как величина предложения на жилье будет превышать величину спроса.