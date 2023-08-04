В июле 2023 года в Москве резко подорожали квартиры на вторичном рынке — динамика превысила 20 процентов. К такому выводу пришил аналитики «Авито недвижимости», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

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За год средняя стоимость вторичной квартиры достигла 14,9 миллиона рублей — за год объекты прибавили в цене 21 процент. При этом стоимость квадратного метра снизилась на два процента, до 261 тысячи рублей. Что касается новостроек, то там цена за квартиры не изменилась — в среднем 14 миллионов рублей и 297 тысяч за «квадрат».

Среди районов Москвы большая часть предложения была представлена в Пресненском. В топ-5 также вошли районы Раменки, Хамовники, Хорошево-Мневники и Даниловский.