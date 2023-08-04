Названа стоимость квартир в стиле Барби в России

Названа стоимость квартир в стиле Барби для покупки в России
Специалисты по недвижимости составили подборку квартир для покупки в стиле Барби — самая доступная из них на платформе стоит 2,8 миллиона рублей. Об этом рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «Авито Недвижимости».
«Если бы Барби жила в Ленинградской области, она бы точно выбрала квартиру за 3,99 миллиона рублей. Это студия в светло-розовых и кремовых оттенках с кроватью цвета тиффани — прекрасный выбор для стильной современной девушки, — сообщают представители компании.
Они также добавили, что в списке продаж есть трехкомнатная квартира за 11,49 миллиона рублей в Казани. В квартире есть детская, выдержанная в розовых и светло-зеленых тонах, установлен климат-контроль, а подоконники сделаны из розового мрамора.
Помимо покупки недвижимости в стиле Барби, доступны варианты для съема.
«За 50 тысяч рублей в месяц можно снять 3-комнатные апартаменты с видом на море в Калининградской области, Зеленоградск. В квартире есть две спальни и розовая кухня-гостиная с обеденной зоной. В здании апарт-комплекса также есть кофейня, ресторан сибирской кухни и спа-салон», — заключили специалисты.
Ранее «Барби» была признана самым кассовым фильмом от женщины-режиссера.