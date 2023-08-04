Названа стоимость квартир в стиле Барби в России

«За 50 тысяч рублей в месяц можно снять 3-комнатные апартаменты с видом на море в Калининградской области, Зеленоградск. В квартире есть две спальни и розовая кухня-гостиная с обеденной зоной. В здании апарт-комплекса также есть кофейня, ресторан сибирской кухни и спа-салон», — заключили специалисты.