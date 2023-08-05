Юрист объяснила, что делать при навязывании банком дополнительных услуг к ипотеке

От ряда дополнительных услуг, которые банк навязывает к ипотеке, можно отказаться. Также на кредитную организацию можно пожаловаться в Центробанк и Роспотребнадзор. Об этом рассказала "РГ" юрист компании "Интерцессия" Анастасия Чумак.

© Российская Газета

Например, банки могут настойчиво предлагать приобрести сниженную ставку по ипотеке или дополнительные виды страхования (от потери работы и другие), которые клиенту не нужны.

Нередко людям пытаются навязать такую сомнительную услугу, как "юридические консультации", в рамках которой пытаются взять дополнительную плату за открытие счета, выдачу или зачисление денежных средств. И это при том, что все это они должны и так предоставлять в рамках ипотечного договора.