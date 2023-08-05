В России резко выросла стоимость ремонта квартиры

Стоимость квартирного ремонта в России выросла за год на 10–15%. По отдельным позициям цены взлетели на 150%. Об этом пишут «Известия», опросившие участников рынка.

Директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал, что в начале третьего квартала цена отделки выросла примерно на 15%.

Подорожание отметил и владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Строительные материалы, по его данным, в среднем выросли на 20%. Прибавили не менее 30% шпаклевки и штукатурки. Отдельные позиции взлетели до 150%. В их числе заграничная отделочная продукция, а также отечественные бренды, использующие импортные материалы.

«До 150% прибавили в цене лаки, краски и пропитки», — рассказал Лазовский

Представитель ГК «Гранель» Евгения Молчанова заметила, что ремонт квартир подорожал за счет увеличения стоимости материалов. Стоимость работ в целом осталась прежней.

По данным Молчановой, выросли цены на строительные блоки, пазогребневые плиты, утеплитель, плитку, линолеум, кабель, электроустановочные изделия.