В Перми выставили на продажу здание с киберспортивным клубом за 60 млн рублей

«Продается современное многофункциональное здание за 60 млн рублей. Первый этаж — это киберспортивный клуб премиум-класса Good Game, помещение состоит из пяти игровых комнат, лаунж зоны и бара. Второй этаж — это апартаменты (110 квадратных метров) с отдельным входом, также здесь размещены офисы (170 квадратных метров) с качественной отделкой», — написано в сообщении на портале «Авито».