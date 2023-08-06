Названы города России с самой подорожавшей арендой жилья

В большинстве крупнейших городов России наблюдается устойчивый рост средних ставок на аренду жилья, сообщает «Ура.ру».

По словам риэлторов, это происходит на фоне ограниченного количества доступных предложений. В некоторых населенных пунктах количество сдаваемых квартир в настоящее время на 40-50% меньше, чем годом ранее. Такая ситуация сложилась из-за более раннего начала высокой активности арендаторов. Как ожидается, рост ставок в ближайшие месяц-два будет продолжаться.

В федеральной компании «Этажи» составили список крупнейших городов с самым большим ростом на арендное жилье. Первое место занимают Волгоград и Красноярск (+3%). Следом идут Нижний Новгород (+2,9%), Челябинск (+2%), Ростов-на-Дону (+1,9%), Омск (+1,8%), Санкт-Петербург и Казань (+1,2%), Уфа (+0,9%). На десятом месте рейтинга находится Екатеринбург (+0,7%). Москва оказалась на 12 месте с показателем 0,4%.