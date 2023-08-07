Названа стоимость самого дешевого дома на берегу моря в России

Самый дешевый дом на берегу моря в России продается за 2,45 миллиона рублей. Стоимость подобного объекта назвали аналитики «Авито недвижимости», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Наиболее бюджетный объект находится на берегу Азовского моря в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края. Дом площадью 56 квадратных метров находится на участке в три сотки. К дому также примыкает небольшая терраса, на участке оборудована беседка.

Что касается самого дорогого дома, то он расположен в центральном районе Сочи. Он обойдется в 1,8 миллиарда рублей. Площадь дома составляет 1125,5 квадратного метра. Внутри есть 10 комнат, у каждой ванная комната, а также два рабочих кабинета и тренажерный зал.