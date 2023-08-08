Россиянам предложили компенсировать аренду жилья

Семейные пары в России, которые более трех лет живут в официальном браке, обязаны получать компенсацию за аренду жилья не менее 30%. Подобное обращение уже поступило в аппарат правительства РФ, сообщает пресс-служба кабмина.

«Семейные пары любого возраста, прожившие в официальном браке более трех лет, должны получать субсидию на аренду жилья — до 30%. Компенсировать расходы на съемное жилье можно будет за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для таких семей на время аренды жилья, говорится в обращении», — пишут «Известия».

Уменьшение расходов на аренду поможет быстрее накопить на свою квартиру или первоначальный взнос по ипотеке, что поддержит спрос на строительство нового жилья, уверен аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук. Молодые семьи смогут быстрее съехать от родителей и жить в своей квартире. С другой стороны, рост спроса на арендное жилье может спровоцировать и рост цен на него, говорит член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.