Элитное жилье в Москве подорожало сильнее новых автомобилей

В первом полугодии 2023 года темпы подорожания элитного жилья в Москве оказались выше, чем рост цен на новые автомобили. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные агентства Intermark Real Estate.

Так, за первые шесть месяцев текущего года элитные новостройки в столице прибавили в цене 8,8 процента — стоимость квадратного метра составила 1,2 миллиона рублей. Что касается новых машин, то за тот же период они подорожали на три процента.

«Этот год особенно ярко демонстрирует, что элитная недвижимость становится исключительным предметом роскоши с точки зрения инвестиционного потенциала. Даже на текущем нестабильном рынке цены позволяют использовать этот инструмент, если не с целью преумножения средств, то как минимум дают возможность сохранить сбережения на превышающем инфляцию уровне», — объяснили в агентстве.