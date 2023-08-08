Экономист назвал комфортный процент по ипотеке

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец назвал комфортный процент для ипотеки. Как сообщает радио «Говорит Москва», экономист считает, что задумываться о покупке жилья в кредит стоит лишь при ставке не выше 5-7% годовых.

«С моей точки зрения, верхний предел, когда есть смысл брать ипотеку, это 5-7% годовых. А все, что выше, просто посчитайте, человек покупает одну квартиру для себя, а вторую квартиру — для банка», — сказал Зубец.

Экономист отметил, что в свое время тоже размышлял о приобретении квартиры в ипотеку, однако отказался от идеи после подсчетов. Условия ипотечного кредитования под 11-12% Зубец и вовсе назвал кабальными — такой кредит стоит брать лишь в том случае, если «деваться некуда».