Россиянам рассказали о способе защиты жилья от мошенников

Чтобы защитить жилье от мошенников, можно подать в Росреестр заявление о невозможности государственной регистрации права на объект недвижимости без личного участия собственника. Об этом россиянам рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов, его слова приводит «Российская газета».

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«Любой владелец недвижимого имущества или его законный представитель вправе подать в Росреестр заявление о том, чтобы сделки с принадлежащим ему имуществом проводились только при его личном участии», — отметил депутат.

В результате в реестре появится запись о том, что без собственника невозможно зарегистрировать переход, прекращение, ограничение права и обременение объекта недвижимости. По словам Гаврилова, такой способ эффективно защищает жилье от мошенничества. Однако подобное заявление не спасает от махинаций с электронными подписями.