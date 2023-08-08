Путин заявил о рекордных объемах ввода жилья в России
Объем ввода жилья в России побил рекорд, он достиг 102,7 млн квадратных метров, заявил президент Владимир Путин на совещании по строительству.
«Жилья мы столько вообще никогда не строили. Это самый большой, самый лучший показатель, вы знаете это лучше, чем кто-либо, за всю историю России – 102,7 млн кв. метров. Это здорово. Просто очень хороший показатель» – цитирует Путина ТАСС.
Он подчеркнул, что строительная отрасль – «очень крупный мультипликатор» российской экономики, и она демонстрирует хорошие показатели.
Также на совещании президент отметил, что с начала года 400 тыс. российских семей смогли улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки.