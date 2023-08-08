В России могут начать строить деревянные девятиэтажки

Деревянные девятиэтажные жилые дома в России начнут строить после завершения испытаний пожарной службы. Об этом на совещании по вопросам развития стройотрасли у президента РФ сообщил глава Минстроя страны Ирек Файзуллин, передает «Интерфакс».

По его словам, вся «конструктивная часть» уже завершена. Файзуллин отметил, что на данный момент в РФ по индивидуальным проектам строятся четырехэтажные деревянные дома, а девятиэтажные находятся в экспертизе.

«Мы с пожарной службой должны завершить испытания девятиэтажных деревянных домов и получить право на то, чтобы такие дома тоже строить», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин добавил, что знает о строительстве 12-этажных деревянных домов в мире. Глава Минстроя указал, что производства, способные это сделать, есть и в России.