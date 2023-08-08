Путин пообещал продолжить развитие программ льготной ипотеки

«У некоторых заемщиков уже под 80% расходов, которые связаны с обслуживанием ипотечных кредитов, здесь важно внимательно смотреть за этим, что мы вместе с правительством, с Банком РФ будем делать, но льготную ипотеку будем поддерживать», — добавил глава российского государства.