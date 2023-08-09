В Гильдии риелторов РФ высказались о введении компенсации расходов на съемное жилье
В Гильдии риелторов РФ считают, что в стране вряд ли введут компенсацию расходов на съемное жилье, передает «Говорит Москва».
Соответствующее обращение было направлено ранее в аппарат правительства РФ.
По словам вице-президента Гильдии риелторов России Константина Апрелева, данная мера является очередной инициативой, направленной на легализацию сделок на рынке жилья.
Он счел реализацию данного сценария маловероятной. Специалист объяснил это тем, что на рынке «получается слишком широкая категория семей».
«С другой стороны, надо понимать, что у нас есть, скажем так, закрытый рынок аренды, с которого налоги не уплачиваются. В данном случае, если семьи будут получать какие-то субсидии, это означает, что договор должен быть точно полностью легализован, и тогда собственник будет уплачивать однозначно налог в бюджет», - указал собеседник радиостанции.
Ранее сообщалось, что из-за образовавшегося острого дефицита дешевых квартир на столичном рынке съемного жилья в середине июля было зафиксировано непривычное оживление.