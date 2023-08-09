В Гильдии риелторов РФ высказались о введении компенсации расходов на съемное жилье

«С другой стороны, надо понимать, что у нас есть, скажем так, закрытый рынок аренды, с которого налоги не уплачиваются. В данном случае, если семьи будут получать какие-то субсидии, это означает, что договор должен быть точно полностью легализован, и тогда собственник будет уплачивать однозначно налог в бюджет», - указал собеседник радиостанции.