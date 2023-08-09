Названы города с сильнее всего подорожавшим жильем

В 2023 году Челябинск оказался лидером среди городов, в которых сильнее всего подорожало жилье. Локации с наиболее заметным ростом цен на первичную недвижимость назвали эксперты компании «Этажи», передает РБК.

С начала года средняя цена квадратного метра в новостройках Челябинска выросла на 8,34 процента, до 87,2 тысячи рублей. Лидерство города связано тем, что долгое время местная «первичка» оставалась недооцененной и оценивалась ниже, чем новые квартиры в других крупных городах России при равной себестоимости строительства.

Второе место досталось Новосибирску, где «квадрат» подорожал на 7,23 процента, до 107,1 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнула Москва с ростом на 6,87 процента, до 263 тысяч рублей. Четвертое и пятое место заняли Казань (плюс 1,8 процента, до 141,5 тысячи рублей) и Омск (плюс 4,95 процента, до 109,1 тысячи) соответственно. Минимальный рост стоимости «квадрата» был зафиксирован в Воронеже (плюс 0,6 процента) и Уфе (плюс 1,48 процента).