Минстрой исключил возникновение «ценовых перекосов» на рынке жилья

"Это рыночный механизм. Не будут покупать (жилье - прим. ТАСС), я уже об этом говорил, и сразу произойдет падение (цен - прим. ТАСС), но сегодня мы идем с ростом. То есть в этой части, я думаю, перекосов сильных не будет", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".