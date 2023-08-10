Почти 300 га территории грузовых дворов застроят в Москве

"ООО "РЖД – Недвижимость " (…) в течение трех месяцев после утверждения технического задания обеспечить подготовку проекта планировки территории (...) и предоставление его для рассмотрения в Москомархитектуру", — говорится в документах.

Распоряжения касаются планировок территории вблизи Киевского вокзала площадью 49,45 га, грузовых дворов Москва II-Митьково (32,47 га), Москва-Товарная-Рязанская (31,98 га), Москва-Бутырская в районе Савеловского вокзала (36,7 га), Москва-Товарная-Павелецкая (94,98 га) и Москва-Товарная-Смоленская в районе Белорусского вокзала (53,86 га).