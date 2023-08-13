Стоимость аренды квартир значительно выросла в России

В России за месяц существенно выросла стоимость аренды квартир. По мнению экспертов, на рост цен повлияла как сезонная активность, так и повышение спроса со стороны россиян, возвращающихся из-за рубежа. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

По данным газеты, средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на крупнейших региональных рынках (в городах-миллионниках) выросла почти на 5%, до 23,72 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных - более чем на 7%, до 23,24 тыс. руб.

Участники рынка полагают, что в середине сентября цены вырастут еще на 15%. Вместе с тем, уточняют они, далее цены начнут снижаться.

Аналитики отметили, что рост средних цен обусловлен также сокращением экспозиции. Они пояснили, что арендаторы активно разбирают бюджетные лоты, на рынке остаются более дорогие, это автоматически повышает средние значения.