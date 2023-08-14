Цены на «вторичку» в Москве выросли на фоне ослабления рубля

В июле 2023 года стоимость метра на вторичном рынке недвижимости в Москве и Подмосковье выросла на 0,5-1,1%. Это больше, чем за все предыдущие шесть месяцев, подсчитали специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», с их отчетом ознакомились Frank Media.

Так, за первую половину 2023 года средняя стоимость метра «вторички» увеличилась всего на 0,3-1,2% в зависимости от локации. Аналитики отмечают, что такую прибавку «трудно назвать полноценным ростом» — по их мнению, увеличение показателей в январе-июне скорее означает стабилизацию цен после снижения во второй половине прошлого года (с мая по декабрь 2022 года квартиры в Москве и Подмосковье подешевели на 2,9-7,5%).

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Главной причиной июльского всплеска, считают эксперты, стало ослабление рубля, которое привело к реализации отложенного спроса.

«Обладатели валютных сбережений, отрезанные от рынка с прошлого года из-за слишком крепкого рубля, резко увеличили свою платежеспособность и поспешили воспользоваться выгодным для них курсом, а те, кто копил на квартиру в рублях, решили срочно выйти на рынок, пока «хватает» хоть на что-то», — говорится в отчете.

Ослабление рубля также могло спровоцировать покупателей вложить обесценивающиеся капиталы в «московские метры» как в «вечную ценность», добавляют аналитики. Еще одним фактором, который «подстегнул» спрос и цены на вторичную недвижимость, стало ожидание повышения ключевой ставки ЦБ (в июле регулятор повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов — с 7,5% до 8,5% впервые с марта 2022 года. — FM).