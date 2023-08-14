Предсказано будущее цен на квартиры в Москве

Ближе к концу 2023 года квартиры в Москве могут подешеветь. Такое будущее ценам на столичную недвижимость предсказали специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU», пишут «Известия».

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Эксперты отметили, что за первые шесть месяцев 2023 года средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке Москвы выросла на 0,3–1,2 процента в зависимости от района. В IRN.RU пояснили, что таким образом цены стабилизировались после снижения во второй половине 2022-го. При этом в июле 2023-го «квадрат» подорожал на 0,5–1,1 процента. Основными причинами такой динамики аналитики назвали ускорение ослабления рубля и повышение Центробанком ключевой ставки.

Однако специалисты предполагают, что уже осенью сократится покупательская активность, а вместе с ней упадут цены на жилье в столице.

«Не исключено, что тот ценовой уровень, на который рынок недвижимости вышел в этом году, — это не дно, а ступенька и к концу года снижение цен возобновится. Конечно, в первую очередь стоимость метра будет падать за счет скидок и торга, однако коррекция цен предложения также возможна», — заключил руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.