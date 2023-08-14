Депутат рассказал, как не стать жертвой мошенников при покупке дачи

Покупка дачи сопряжена с риском нарваться на мошенника, рассказал депутат Госдумы, глава союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он добавил, что перед сделкой следует проверить документы продавца, пишет «Лента.ру».

Глава союза дачников пояснил, что жулики нередко подделывают паспорт, поэтому, наряду с ним, необходимо попросить о предоставлении СНИЛС, ИНН, водительского удостоверения.

Чаплин отметил, что также перед покупкой можно встретиться с будущими соседями и задать им вопросы об объекте.

Кроме того, необходимо запросить выписку из Росреестра и тщательно проверить историю сделок, пояснил депутат. Также, добавил он, рекомендуется ознакомиться с выпиской ЕГРН и сравнить метраж территории и границы участка с теми, что указаны в документе.